Зеленский призвал украинцев к единству, а СМИ к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии в Верховной Раде, призвал граждан, политиков и представителей СМИ к единству во внутренней политике и информационном поле.

«Внешняя поддержка Украины объединяет почти весь мир. Мы должны быть едиными во внутренней политике. Можно быть в оппозиции к власти, нельзя быть в оппозиции к Украине. Можно иметь разные взгляды, но по одной цели — и это укрепление своего государства, а не своего рейтинга. Можно презирать монобольшинство, правительство или президента, но нельзя презирать собственный народ. Сеять панику, чтобы собирать политические плоды. Держать людей в тревоге, держать на улице в минус, чтобы получить плюсы», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине также нужно единство на международной арене, а также в информационном поле.

«Необходимо единство в информационном поле. В понимании СМИ собственной ответственности. Во времена, когда медиа-поле — новое поле битвы, новости — новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, оказывают реальное и большое влияние на психику людей и экономику страны», — отметил Зеленский.