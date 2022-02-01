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Суд изменил меру пресечения для экс-судьи Чауса на залог

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Суд изменил меру пресечения для экс-судьи Чауса на залог

Высший антикоррупционный суд принял решение об изменении меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, сообщает Центр противодействия коррупции.

«Судьи Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус назначили обвиняемому в коррупции экссудии Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу 717 900 гривен залога. Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года», — указывается в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что причиной изменения меры пресечения суд указал ч.6 ст. 181 УПК Украины, согласно которой общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше 6 месяцев. При этом подчеркивается, что досудебное расследование по делу Чауса давно завершено и на текущий момент идет судебное разбирательство.

«Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог», — указывается в сообщении.

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Залог может быть внесен любым лицом в течение пяти дней. Если деньги внесут, Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей — два месяца.

Николай Чаус
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