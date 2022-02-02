СМИ обнародовали ответ США России по «гарантиям безопасности»

Соединенные Штаты предложили России проводить инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии. Об этом сообщает испанская газета El País, которая опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности.
«США готовы обсудить... механизм прозрачности, чтобы подтвердить отсутствие ракет „Томагавк“ на ПРО Aegis в Румынии и Польше, при условии, что Россия предложит аналогичные меры прозрачности для двух баз с ракетами наземного базирования в России по нашему выбору», — говорится в документе.
НАТО и США не стали обсуждать главное требование России — дать гарантии о не расширении альянса и о не вступлении туда Украины.
При этом США готовы обсудить с Россией «взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как США, так и России воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины».
«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры доверия) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — отмечается также в документе.
В США и НАТО призвали Россию «немедленно деэскалировать ситуацию около Украины проверяемым, своевременным и прочным образом».
США и НАТО также предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск, миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.
НАТО и США заявили об отсутствии намерений размещать ядерное оружие в странах Восточной Европы.
Напомним, американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.
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