Еще шесть областей могут перевести в «красную» зону

На «красный» уровень эпидопасности вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.

«В скором времени на „красный“ уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация», — сказал Кузин.

Он отметил, что сейчас в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. Однако, по его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

«В скором времени штамм Омикрон вытеснит вариант коронавируса Дельта. Мировые тенденции подтверждают, что для этого требуется до 8 недель распространения нового варианта», — добавил Кузин.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.