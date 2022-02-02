Дмитрий Дубилет и его компании получили официальное уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности

Стало известно, что Дмитрий Дубилет и его компании ООО «Финтех Ферма» (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО «Fintech Band» (владельца «Монобанка») о подозрении в хищении интеллектуальной собственности.
Об этом сообщают Украинские новости.
В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы.
В документе приводятся доказательства адвокатов касательно хищения интеллектуальной собственности «Монобанка», а именно:
Издание напоминает, в декабре 2021 года стало известно, что экс-совладелец «Монобанка» Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте «Монобанка» с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия Дубилета зрительно оказался копией «Монобанка», а может быть скопирован и технически.
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