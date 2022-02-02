Войти
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике
официально
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

медиа
RSS

Глава CNN объявил об уходе в отставку

287
Глава CNN объявил об уходе в отставку

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте телеканала в среду.

«Сегодня я ухожу в отставку», — цитирует телеканал заявление Цукера.

Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались «по обоюдному согласию». Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. «От меня требовалось рассказать об отношениях, когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся», — указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.

В феврале прошлого года газета The New York Times сообщила, что Цукер намерен уйти в отставку в конце 2021 года.

55-летний Цукер встал во главе телекомпании в начале 2013 года. До этого он около 25 лет проработал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы телеканала.

Читайте также: В САП рассказали, за что именно депутату Кузьминых дали взятку

В начале декабря 2021 года телеведущий Крис Куомо был отстранен на неопределенный срок на время расследования того, что помогал своему брату — бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо — в период разбирательств по делу о домогательствах. Позже пресс-служба телеканала сообщила об увольнении журналиста.

CNN
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016