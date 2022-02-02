Глава CNN объявил об уходе в отставку

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте телеканала в среду.
«Сегодня я ухожу в отставку», — цитирует телеканал заявление Цукера.
Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались «по обоюдному согласию». Эта информация выяснилась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. «От меня требовалось рассказать об отношениях, когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся», — указал Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.
В феврале прошлого года газета The New York Times сообщила, что Цукер намерен уйти в отставку в конце 2021 года.
55-летний Цукер встал во главе телекомпании в начале 2013 года. До этого он около 25 лет проработал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы телеканала.
В начале декабря 2021 года телеведущий Крис Куомо был отстранен на неопределенный срок на время расследования того, что помогал своему брату — бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо — в период разбирательств по делу о домогательствах. Позже пресс-служба телеканала сообщила об увольнении журналиста.
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