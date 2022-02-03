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На ВДНХ начался снос павильона для строительства «Президентского университета»

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На ВДНХ начался снос павильона для строительства «Президентского университета»

Начался снос павильона № 19 на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в Киеве, где планируется построить «Президентский университет», сообщила основательница фестиваля «Кураж» Алена Гудкова в Facebook.

По ее словам, фестиваль «Кураж» арендовал указанный павильон с 2018 года.

Сообщение о начале выполнения подготовительных работ на объекте зарегистрировано в Единой государственной электронной системе в сфере строительства 17 декабря 2021 года, свидетельствуют данные в реестре.

Согласно ему, работы на объекте включают реконструкцию павильонов № 19 и № 17 для размещения «Президентского университета», нового строительства физкульутрно-оздоровительного комплекса с бассейнами, реконструкцию здания № 37 и расположенного рядом пруда.

Генеральным подрядчиком проекта указано ООО «Текком».

Как сообщалось, 31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания «Президентского университета». В июне правительство Украины утвердило концепцию реализации проекта «Президентский университет».

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации. Студенты нового университета смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии (MBA, MBI, PHD).

Ожидается, что первый набор «Президентского университета» составит 120 студентов. В дальнейшем из года в год набор будет увеличиваться, а максимальное возможное количество студентов составит 2,5 тыс.

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Строительство «Президентского университета» за три года обойдется в 7,2 млрд грн. На его территории предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Ожидается, что «Президентский университет» начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. Завершить строительство объектов «Президентского университета» планируется в октябре 2025 года.

ВДНХ, Президентский университет
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