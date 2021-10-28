Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил в четверг ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации.

«Теперь мы называемся Meta», — сказал он.

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего „после“. Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — сказал Цукерберг. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут «телепортировать» пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры. Но для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.

В середине октябре The Verge со ссылкой на свои источники писал, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на «метавселенную». Ранее в интервью этому изданию Марк Цукерберг говорил, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания престанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с метавселенной.

В этом же интервью Цукерберг рассказывал, что вынашивал подобную идею со школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить — «ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями». Сокращение дистанции, по его мнению, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять самые разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.