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ГБР разоблачило коррупционную схему при импорте «скорых»

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ГБР разоблачило коррупционную схему при импорте «скорых»

Следователи Государственного бюро расследований задокументировали масштабную коррупционную схему должностных лиц на таможенном посту «Житомир», которая по предварительным оценкам нанесла государственному бюджету ущерб более чем на 10 млн грн.

«Установлено, что киевская компания-импортер для минимизации таможенных пошлин и платежей при оформлении в несколько раз занизила стоимость 26 скорых с медицинским оборудованием. Вместо рыночной стоимости в среднем 15 тыс. евро дельцы задекларировали авто по цене 2,5-5 тыс. евро. Таможенники „закрыли глаза“ на несоответствие документации», — сообщает пресс-служба ГБР.

Из-за отсутствия реальных покупателей дельцы воспользовались опцией хранения нерастаможенных авто в течение 12 месяцев в режиме «таможенный склад». Через год, при содействии чиновников, злоумышленники имитировали так называемый реэкспорт автомобилей, которые на самом деле не покидали территорию таможенного склада. Это позволило незаконно продлить бесплатный срок хранения авто и не уплачивать таможенные пошлины.

После разоблачения сделки правоохранители провели 8 обысков в офисе коммерческой структуры, в служебных помещениях Житомирской таможни и по местам жительства чиновников. В ходе обысков были изъяты компьютеры с первичными документами и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, таможенные и налоговые документы и другие материальные подтверждения организации незаконной схемы.

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Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. Решается вопрос о наложении ареста на автомобили.

ГБР
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