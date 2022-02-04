В «оранжевой» зоне карантина сейчас Киев и 20 областей

По состоянию на 4 февраля на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом — 20 областей и столица, два региона — Кировоградская и Полтавская области — находятся на желтом уровне эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 4 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1035 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве — 855 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области — 1951 на 100 тыс. населения, а также Сумской — 1 903, Житомирской областях — 1 856 на 100 тыс. населения.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в целом по стране — 23,7% и в 16 областях.

Уровень госпитализаций по стране составляет 63,5, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве — 46,4.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 4 февраля превышен в 14 регионах. Динамика уровня госпитализаций превышена в 8 регионах.

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 38,2%, при определенном показателе в 65%, в Киеве — 25,7%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Напомним, что за все время пандемии в Украине заболели 4 213 675 человек, выздоровели 3 660 351 человек, летальных случаев — 100 983, проведено ПЦР-тестирований — 18 404 417. 3а последние сутки, 3 февраля, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.