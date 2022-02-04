Канцлер ФРГ Шольц 14 февраля посетит Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев 14 ферваля, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила украинская редакция Deutsche Welle в пятницу.

После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, в преддверии визита в Украину и РФ, 7 февраля, канцлер Германии будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

8 февраля с визитом в Украине будет находиться президент Франции Эмманюэль Макрон, а 7-8 февраля Киев посетят министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок.