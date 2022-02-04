Польский Сенат принял постановление в поддержку Украины

Польский Сенат в пятницу единогласно принял постановление о поддержке Украины, сообщает сайт Верховной Рады.
«Сенат Республики Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия в эту страну и участие солдат стран-членов НАТО в обучении украинских военных... Любые действия, направленные на сдерживание агрессора, имеют большое влияние на моральный дух украинской нации», — говорится в постановлении, скан которого размещен на сайте Верховной Рады.
В постановлении отмечается, что Россия собрала около границ Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией.
«Целью этой эскалации напряженности является дестабилизация Европы. Это может привести к началу наибольшего вооруженного конфликта со времени Второй мировой войны», — говорится в документе.
Сенат напомнил, что Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым и оккупировала часть территории Донбасса.
Сенат Польши считает, что «диалог с Российской Федерацией возможен, однако не может иметь место в ситуации военного шантажа...».
«Свободная Украина одна из гарантий безопасности Польши... Без независимой Украины не может быть безопасной Польши», — подчеркивается в постановлении.
Как сообщает сайт Верховной Рады, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность.
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