The Washington Post написала о завершении РФ подготовки к масштабному вторжению в Украину

Газета The Washington Post, ссылаясь на многочисленные источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила информацию о том, что Россия стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения.
Издание приводит оценки своих источников в американской разведке, которые утверждают, что «для нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой». В статье говорится, что «две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп».
Издание утверждает, что «силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу», при этом «все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах».
Кроме этого, в публикации идет речь о том, у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья.
Издание пишет, что по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам, России для того, чтобы войти в Киев, понадобится два дня. Это может привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей и вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от возникшего хаоса.
Издание в своем материале ссылается на данные, согласно которым американские официальные представители обеспокоены тем, что вторжение в тех масштабах, которые обозначены, будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины.
В статье The Washington Post, утверждается, что действия России могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны, они, вероятно, создадут серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет.
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