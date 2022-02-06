США уже готовятся к массе беженцев из Украины

США готовятся к «значительному» миграционному кризису и наплыву беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», — говорится в сообщении телеканала.

По данным Fox News, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что «украинцы будут бежать в другие части Европы».

Ранее сегодня The Washington Post и Reuters сообщили, что за две недели Россия увеличила численность войск на границе с Украиной с 60 до 83 батальонных групп, что составляет около 70% от необходимых сил для вторжения.

По оценкам источников изданий, при потенциальном вторжении потери среди мирного населения могут варьироваться от 25 тыс. до 50 тыс., среди российских военных — от 3 тыс. до 10 тыс., а потери украинских военных могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек.