Глава МИД Великобритании планирует отправиться с визитом в Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 февраля планирует отправиться с визитом в Россию. Об этом в понедельник сообщила газета The Times.

Согласно сведениям издания, в ходе своего визита она намерена призвать Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.