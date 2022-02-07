Занятия спортом снижают риск заболеть COVID

Мышцы во время физических упражнений вырабатывают гормоны, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом и возникновения осложнений. Об этом говорится в результатах исследования Университетской клиники Наварры, передает Diario de Navarra.
В ходе исследований доктор Амайя Родригес Муруэта-Гойена пришла к выводу, что пациенты с ожирением имеют большее число рецепторов, восприимчивых к COVID-19, которые расположены в жировых тканях. Согласно выводам ученых, жировые клетки людей с избыточным весом могут продуцировать больше воспалительных молекул, чем у более стройных людей.
«По мере увеличения степени ожирения воспаление будет усиливаться, и более вероятно, что будет запущен цитокиновый шторм... Это представляет один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 в тяжелой форме», сказала Муруэта-Гойена.
Ученая также обнаружила, что количество миокинов (белки, вырабатываемые мышцами) FNDC4 и FNDC5, от изменения концентрации которых страдают люди с ожирением, увеличивается во время физических нагрузок. Помимо их косвенного благоприятного влияния на многие органы, миокины также снижают риск заболевания коронавирусом, выяснила она.
«Если здоровый человек занимается физическими упражнениями, у него будет больше миокинов и, следовательно, количество рецепторов коронавируса в его жире уменьшится», — объяснила Муруэта-Гойена, добавив, что также снизится риск возникновения полиорганного заражения — частой причины смерти из-за при коронаирусе.
Данные о связи ожирения и риска тяжелого течения болезни коронавирусом появлялись и раньше. В феврале прошлого года эксперты американского медицинского издания Journal of American Heart Association также назвали ожирение в числе основных причин тяжелого течения болезни у пациентов с коронавирусом. Исследователи изучили около 1 млн случаев болезни и пришли к выводу, что около трети (30%) случаев госпитализации связаны с ожирением пациентов, около четверти (26%) — с гипертонией, а 21% — с диабетом.
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