Войти
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Занятия спортом снижают риск заболеть COVID

279
Занятия спортом снижают риск заболеть COVID

Мышцы во время физических упражнений вырабатывают гормоны, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом и возникновения осложнений. Об этом говорится в результатах исследования Университетской клиники Наварры, передает Diario de Navarra.

В ходе исследований доктор Амайя Родригес Муруэта-Гойена пришла к выводу, что пациенты с ожирением имеют большее число рецепторов, восприимчивых к COVID-19, которые расположены в жировых тканях. Согласно выводам ученых, жировые клетки людей с избыточным весом могут продуцировать больше воспалительных молекул, чем у более стройных людей.

«По мере увеличения степени ожирения воспаление будет усиливаться, и более вероятно, что будет запущен цитокиновый шторм... Это представляет один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 в тяжелой форме», сказала Муруэта-Гойена.

Ученая также обнаружила, что количество миокинов (белки, вырабатываемые мышцами) FNDC4 и FNDC5, от изменения концентрации которых страдают люди с ожирением, увеличивается во время физических нагрузок. Помимо их косвенного благоприятного влияния на многие органы, миокины также снижают риск заболевания коронавирусом, выяснила она.

«Если здоровый человек занимается физическими упражнениями, у него будет больше миокинов и, следовательно, количество рецепторов коронавируса в его жире уменьшится», — объяснила Муруэта-Гойена, добавив, что также снизится риск возникновения полиорганного заражения — частой причины смерти из-за при коронаирусе.

Читайте также: Посол США заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России

Данные о связи ожирения и риска тяжелого течения болезни коронавирусом появлялись и раньше. В феврале прошлого года эксперты американского медицинского издания Journal of American Heart Association также назвали ожирение в числе основных причин тяжелого течения болезни у пациентов с коронавирусом. Исследователи изучили около 1 млн случаев болезни и пришли к выводу, что около трети (30%) случаев госпитализации связаны с ожирением пациентов, около четверти (26%) — с гипертонией, а 21% — с диабетом.

спорт, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016