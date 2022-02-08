Путин заявил о безальтернативности минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию на Донбассе нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет.
«Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет», — заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения — Ред.), то говорят, что это разрушит страну, и президент, действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится — не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал Путин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016