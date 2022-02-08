Путин заявил о безальтернативности минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию на Донбассе нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

«Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет», — заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения — Ред.), то говорят, что это разрушит страну, и президент, действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится — не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал Путин.