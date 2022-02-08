В МИД Франции видят возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что после состоявшихся в понедельник в Москве переговоров президента республики Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина есть возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины, но этот процесс потребует времени.

«Нужно быть осторожными, но после состоявшихся переговоров, последовавших за предварительными телефонными разговорами, между президентом Макроном и Путиным, есть возможный путь, чтобы избежать конфликта и приступить к деэскалации. И это цель. Это потребует времени, это начало процесса», — сказал Бон во вторник в эфире телеканала France 2.

Вместе с тем существуют риски, в числе которых он назвал присутствие российских вооруженных сил поблизости с границами Украины. «Однако надежда на диалог есть, которая реализована в инициативах, представленных президентом Макроном в ходе его визита в Москву», подчеркнул госсекретарь МИД.

Он также отметил, что стабилизации ситуации будут способствовать переговоры на уровне политсоветников лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия, Украина), «которые пройдут в ближайшие дни в рамках минских соглашений». «Это позволит стабилизировать ситуацию на Донбассе», — добавил Бон. По его словам, также деэскалации будет способствовать вывод российских войск из Беларуси после завершения учений.

«Это шаги в краткосрочной перспективе», — добавил Бон. Также он заявил о необходимости приступить вместе с США и НАТО к «дискуссии о гарантиях безопасности».

Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с Путиным. Перед началом переговоров французский лидер заявил, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.