Войти
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
мирный процесс
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В МИД Франции видят возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины

305
В МИД Франции видят возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что после состоявшихся в понедельник в Москве переговоров президента республики Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина есть возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины, но этот процесс потребует времени.

«Нужно быть осторожными, но после состоявшихся переговоров, последовавших за предварительными телефонными разговорами, между президентом Макроном и Путиным, есть возможный путь, чтобы избежать конфликта и приступить к деэскалации. И это цель. Это потребует времени, это начало процесса», — сказал Бон во вторник в эфире телеканала France 2.

Вместе с тем существуют риски, в числе которых он назвал присутствие российских вооруженных сил поблизости с границами Украины. «Однако надежда на диалог есть, которая реализована в инициативах, представленных президентом Макроном в ходе его визита в Москву», подчеркнул госсекретарь МИД.

Он также отметил, что стабилизации ситуации будут способствовать переговоры на уровне политсоветников лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия, Украина), «которые пройдут в ближайшие дни в рамках минских соглашений». «Это позволит стабилизировать ситуацию на Донбассе», — добавил Бон. По его словам, также деэскалации будет способствовать вывод российских войск из Беларуси после завершения учений.

«Это шаги в краткосрочной перспективе», — добавил Бон. Также он заявил о необходимости приступить вместе с США и НАТО к «дискуссии о гарантиях безопасности».

Читайте также: В Россию не пустили 20 тонн конфет концерна Roshen

Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с Путиным. Перед началом переговоров французский лидер заявил, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.

Франция, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 февраля 2022
Понедельник, 7 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016