Госкомиссия вводит «красный» уровень карантина сразу в трех областях

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводит «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях с 11 февраля.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале во вторник.