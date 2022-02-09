Япония готова поставлять газ в Европу в случае кризиса

Япония планирует поставлять в Европу часть своих запасов сжиженного природного газа (СПГ), так как из-за обострения кризиса вокруг Украины существует угроза европейской энергетической безопасности, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.
По данным канала, Токио выразил готовность поставлять газ в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.
До начала поставок газа на европейский рынок Япония убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех потребностей страны, утверждают источники СМИ.
О том, что Япония рассматривает возможность поставлять газ в Европу, если Россия ограничит свои поставки в ответ на санкции Запада, Kyodo сообщало со ссылкой на источники на прошлой неделе. Агентство писало, что Токио, вероятно, будет предлагать другим странам скоординироваться для поддержки ЕС.
В начале февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и европейские партнеры ищут новых поставщиков природного газа на случай вторжения РФ в Украину. По данным агентства, Вашингтон и Брюссель обращались к властям Японии, Южной Кореи и Индии. В качестве потенциального поставщика газа рассматривается и Китай, однако пока переговоры не привели к какому-либо результату, сообщали источники агентства.
В США и ЕС также попросили Катар, Нигерию, Египет, Ливию и алжирские компании увеличить добычу на случай ограничения поставок из России.
Позже Белый дом сообщил, что США начали прорабатывать вопрос диверсификации поставок природного газа в Европу на случай вторжения России.
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