Япония также призвала своих граждан покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Японии приняло решение повысить уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию нашей страны. Об этом в пятницу объявил МИД Японии.

Четвертый уровень опасности нахождения на территории той или иной страны, по классификации МИД Японии, содержит призыв «немедленно покинуть территорию» государства и отказаться от любых поездок в эту страну. Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса.

В японском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения» между Японией и Украиной «в зависимости от развития ситуации». «Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов», — добавили в МИД Японии, призвав японских граждан как можно скорее покинуть территорию Украины.

По данным японского правительства, при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды также был создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации по ситуации вокруг Украины.

В четверг президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBS заявил, что американцам следует покинуть Украину «сейчас же». Ранее в тот же день Госдепартамент США рекомендовал согражданам немедленно покинуть Украину «в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19».