Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 400 млн 810 тыс. 109, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 764 тыс. 461 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 млн 51 тыс. 506 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 908 тыс. 820.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 410 тыс. 976, а число умерших от последствий заражения вирусом — 505 тыс. 279.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 793 тыс. 497 человек, из них скончались 634 тыс. 118.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 741,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 791 человек, Индии — 360, Бразилии — 2 тыс. 949.
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