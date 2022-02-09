Войти
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
мирный процесс
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн

348
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 400 млн 810 тыс. 109, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 764 тыс. 461 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 млн 51 тыс. 506 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 908 тыс. 820.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 410 тыс. 976, а число умерших от последствий заражения вирусом — 505 тыс. 279.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 793 тыс. 497 человек, из них скончались 634 тыс. 118.

Читайте также: Большинство европейцев готовы защищать Украину, но не лично

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 741,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 791 человек, Индии — 360, Бразилии — 2 тыс. 949.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 февраля 2022
Вторник, 8 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016