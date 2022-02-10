За год стоимость борща в Украине выросла на 30%

За год в Украине значительно подорожали продукты, в том числе и необходимые для приготовления борща по классическому рецепту. Стоимость борща за год выросла на 30%.
Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от экспертов BRDO.
Указано, что в феврале прошлого года порция борща на четверых, приготовленная по традиционному рецепту, обходилась украинцам в 62,06 гривен, а в феврале текущего года на такие же продукты в том же объеме придется потратить 80,92 гривны. То есть стоимость выросла более чем на 30%.
Все ингредиенты борща подорожали в разной степени. Например, цена на свинину выросла на 12,03 процента, со 103,70 грн до 116,28. А вот стоимость белокочанной капусты увеличилась почти в четыре раза — с 5,45 грн за кг до 20,95 грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016