Попавшийся на взятке депутат «Слуги народа» задержан

Подозрение депутату Киевсовета от фракции «Слуга народа» Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания (ИВС), также уведомлены о подозрении еще пять фигурантов этого дела.
«Инкриминируется получение неправомерной выгоды.... Шесть человек, среди них — депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам благоустройства... также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов», — сказал директор НАБУ Артем Сытник в четверг на пресс-конференции в Киеве, комментируя информацию о задержании Трубицына и еще ряда столичных чиновников
По его словам, на сегодня согласовано шесть подозрений в отношении всех фигурантов дела. «В настоящее время эти подозрения вручаются», — сказал Сытник.
В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что «действующий депутат горсовета... был задержан вчера около 17 часов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать уведомление о подозрении».
Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского горсовета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета.
«Депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний этих точек. Следствием установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах. За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн. грн в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн грн», — говорится в сообщении САП.
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