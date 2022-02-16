Депутат «Слуги народа» вышел из СИЗО после внесения более 14 млн грн залога

За депутата Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Владислава Трубицына, разоблаченного на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, внесен залог в сумме более 14 млн грн как альтернатива содержания под стражей, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
«За Трубицына внесен залог», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ВАКС в среду.
12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14 млн 886 тыс. грн.
Как сообщалось, 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета.
Как сообщили в САП, депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний этих точек. Следствием установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.
За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн. грн в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств — 1,26 млн грн.
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