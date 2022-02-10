Генсек НАТО заявил, что армия Украины стала сильнее и должна справиться с агрессией сама

Армия Украины с помощью государств НАТО стала сильнее, чем в 2014 году, что повышает ее возможности самой защищаться в случае агрессии. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Украинская армия и силы безопасности сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году. Они лучше оснащены, лучше натренированы, имеют лучшее командование, — сказал он. — Великобритания, как и другие члены альянса, оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы они могли самостоятельно защищаться».

Ранее Столтенберг неоднократно говорил, что принцип коллективной обороны НАТО, который предусматривает совместный военный ответ на агрессию против одной из стран, не распространяется на государства — партнеры альянса.