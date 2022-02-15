Глава британского МИД рассказала об оскорблениях со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее не волнуют некие оскорбления, которым она подверглась со стороны российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом она сказала во вторник в эфире британского телеканала ITV.

«Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства, — утверждала Трасс. — Мы продолжим обращать на это внимание, и, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом».

Слова об оскорблениях со стороны Лаврова прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что Лавров бы не так сильно насмехался над ней, если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита Трасс в Москву Лавров на совместной пресс-конференции выразил разочарование по поводу того, что у них получился «разговор немого с глухим». Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил СМИ, что в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — процитировал главу Форин оффиса собеседник агентства. В тот же день Трасс подтвердила, что такой эпизод действительно имел место, пояснив, что она неверно поняла коллегу, так как ей показалось, что он говорит о части Украины.