СМИ узнали, почему между Макроном и Путиным поставили большой стол

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался делать ПЦР-тест на коронавирус в России, когда он прибыл на переговоры с президентом Владимиром Путиным, поэтому между ними сохранялась дистанция, сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента. В частности, поэтому президенты сидели за четырехметровым столом во время переговоров, уточнило агентство.
По данным его собеседников, Макрону предложили выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и соблюдать безопасное расстояние.
«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал один из источников Reuters, ссылаясь на соображения безопасности, в случае если Макрона будут тестировать российские врачи.
Один из собеседников Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.
Ранее представитель президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции между президентами антикоронавирусными мерами.
Переговоры Путина и Макрона в Москве прошли 7 февраля, они длились более пяти часов.
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