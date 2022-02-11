ВАКС арестовал депутата Трубицына с альтернативой залога в 14 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение об избрании меры пресечения депутату Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Владиславу Трубицыну, разоблаченному на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ВАКС.

«ВАКС вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн 886 тыс. грн», — сообщили в пятницу вечером в суде.

Как сообщалось, 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета.

Как сообщили в САП, депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний этих точек. Следствием установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн. грн в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств — 1,26 млн грн.