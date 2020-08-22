Более 130 тысяч жителей непризнанной ДНР получили российские паспорта

Свыше 130 тыс. жителей так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР) получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом в субботу сообщил глава «республики» Денис Пушилин в своем поздравлении по случаю Дня флага России.

«День государственного флага РФ — праздник, который сплачивает всех российских граждан, всех русских людей независимо от того, на какой территории они проживают. Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тыс. жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России. С праздником, друзья!» — говорится в тексте поздравления, опубликованном в канале Пушилина в Telegram.

Российский триколор получил статус национального флага в РФ 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День государственного флага России был установлен в 1994 году.

Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям непризнанных ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента РФ для жителей «республик» была отменена госпошлина за получение паспорта.