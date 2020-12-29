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Слюз снова блокирует выплаты по «Большому строительству» - подозревают руку Тимошенко - СМИ

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Слюз снова блокирует выплаты по «Большому строительству» - подозревают руку Тимошенко - СМИ

За три дня до Нового года глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз отказывается проводить платежи, необходимые для завершения проектов «Большого строительства» Владимира Зеленского и целого ряда других инфраструктурных программ. Об этом пишет издание Дело.

По данным журналистов, несмотря на привлечение Минфином значительных объемов ликвидности в декабре, а также почти 100%-е выполнение планов по наполнению бюджета, финансирование расходов тормозится. Не исключено, что по политическим причинам.

Слюз называют креатурой Юлии Тимошенко. «Действия главы Госказначейства могут быть элементом политического шантажа со стороны Тимошенко, которая якобы пытается снова вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года. Информацию об этих амбициях подтверждает и фоновая информационная кампания», — добавляют журналисты.

В октябре СМИ уже писали о том, как Слюз отказывалась финансировать проекты «Большого строительства», переведя их исключительно в «ручной» режим непосредственно перед местными выборами. Тогда в системе «зависло» несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей из Дорожного фонда, которые должны были быть направлены на завершение работ на целом ряде стратегически важных объектов в 7-10 областях Украины.

Тогда, по мнению некоторых участников рынка, Татьяна Слюз могла пойти на такой шаг несмотря на то, что в канун зимнего сезона блокирование платежей могло привести к замораживанию объектов, а также дополнительным расходам денег налогоплательщиков в 2021 году в связи с необходимостью ремонтировать повреждения, нанесенные холодом не готовой к эксплуатации дороге.

СМИ писали, что такая «диверсия» со стороны Слюз, которая является креатурой лично главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — могла быть попыткой подорвать доверие к Зеленскому перед выборами. Однако после публичной огласки проблему удалось решить и платежи были разблокированы.

«Сегодня ситуация повторяется. Формально в Госказначействе ссылаются на недостаток средств на казначейском счету, однако это не так. По данным самого ведомства, на начало декабря на ЕКС было почти 20 млрд. грн., в течение месяца Минфин привлек на аукционах рекордные 74 млрд. грн. То есть деньги у государства есть и их более чем достаточно. Более того, по информации казначеев, по состоянию на 24 декабря план наполнения доходной части бюджета на январь-декабрь 2020 года выполнен на 98,9% — не худший показатель как для кризисного года. Даже при гораздо более сложных ситуациях в минувшие годы выплату средств из госказны не переводили в „ручной“ режим. Что опять наводит на мысли о политическом подтексте действий Слюз», — пишет издание.

Издание напоминает, что Татьяна Слюз с определенными перерывами возглавляет Госказначейство с 2007 года, а в 2008-2009 гг. бывшая тогда премьер-министром Юлия Тимошенко поручала ведомству Слюз использовать деньги областных и городских бюджетов на общегосударственные нужды. В результате города на месяцы оставались без возможности выплачивать зарплаты и социальные пособия, платить за коммунальные услуги.

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«В 2010 году против нее возбудили уголовное дело по факту нецелевого использования денег залога, который вносили покупатели Одесского припортового завода. Общая сумма залога на тот момент составляла 800 млн грн. Компании, принимавшие участие в конкурсе, не могли вернуть свои деньги. В 2011 году Слюз объявили в розыск, поскольку она выехала из страны. Вернулась в Украину Слюз только в 2012 году, когда была избрана народным депутатом по спискам „Батькивщины“. Дело называли политическим, но есть мнение, что дыма без огня не бывает и махинации такого рода имели место регулярно», — резюмируют авторы.

Госказначейство, Татьяна Слюз, Большое строительство
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