Страны ЕС согласовали помощь Украине в 1,2 миллиарда евро

Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, говорится в сообщении Совета стран ЕС.

«Послы ЕС (постоянные представители стран ЕС при союзе — ред.) сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Это означает, что это предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европейском парламенте, чтобы его текст был одобрен как можно скорее», — говорится в релизе.

Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что эти средства призваны помочь стране справляться с финансовыми нуждами, вызванными угрозой военного вторжения.