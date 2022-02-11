Во Франции вакцинированным разрешат не носить маски в помещениях

Власти Франции в пятницу объявили о решении отменить в конце февраля правило об обязательном ношении масок для лиц, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса, при посещении ряда мест, сообщают французские СМИ.
Так, с 28 февраля вакцинированные люди смогут без маски посещать расположенные в помещениях объекты сферы развлечений и культуры, например, кинотеатры, спортзалы, библиотеки, концертные залы.
Кроме того, те, кто имеет вакцинный паспорт, смогут отказаться от маски при посещении салонов красоты, а также баров и ресторанов.
При этом, во все эти места во Франции по-прежнему будут пускать только вакцинированных жителей.
Отмечается, что ношение масок в общественном транспорте останется обязательным.
На этой неделе представитель французского правительства Габриэль Атталь, в свою очередь, указал в среду на возможность отмены вакцинных паспортов в стране в конце марта.
«Наблюдается начало улучшения ситуации в больницах. Есть прогнозы, которые позволяют нам надеяться, что к концу марта — началу апреля ситуация в больницах достаточно улучшиться, чтобы мы могли отменить вакцинный пропуск», — сказал Атталь.
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