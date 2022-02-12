Глава представительства ЕС остается в Киеве

Глава представительства ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил, что остается в Киеве, несмотря на сообщения о том, что Евросоюз эвакуирует часть своих дипломатов из страны.
«Я повторяю: я остаюсь в Украине», — написал он в субботу на своей странице в Twitter.
Глава представительства ЕС уточнил, что сделал эту запись в ответ на недостоверные новости, которые распространяются в медиапространстве Украины. Какие именно недостоверные сообщения он имел в виду, дипломат не уточнил.
Американская газета Politico сообщила в пятницу со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, что Евросоюз разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну. При этом, по данным источников Politico, Маасикас во внутреннем письме призвал всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть Украину как можно скорее.
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