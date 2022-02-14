Канцлер ФРГ прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в понедельник в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам безопасности.

Шольц из аэропорта Борисполь отправился в Мариинский дворец — место встречи с Зеленским. Это будет первый визит новоизбранного канцлера Германии. Киев, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позитивно оценивает тот факт, что Шольц посетит его страну перед визитом в Москву, намеченным на 15 февраля. Он считает, что «это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву».

Первому визиту в Украину Шольца предшествовала поездка в Киев главы МИД ФРГ Анналены Бербок 7-8 февраля.