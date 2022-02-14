Рада, Кабмин и президент выработают единую позицию по Минским договоренностям

Верховная Рада, правительство и президент выработают единую позицию относительно Минских договоренностей, заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Парламент совместно с президентом и правительством будет нарабатывать свою государственную позицию», — сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.

Он не исключил, что возможно этот вопрос будет обсуждаться и на закрытом заседании под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник.

По словам Стефанчука, необходимо выработать единую позицию «оne voice» для вопросов, связанных с Минскими договоренностями.