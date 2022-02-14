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Швейцария предложила своим гражданам самим решать, стоит ли покидать Украину

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Швейцария предложила своим гражданам самим решать, стоит ли покидать Украину

Швейцарцы, находящиеся на территории Украины, должны сами решить, нужно ли им покинуть эту страну. Если решение об отъезде принято, то следует воспользоваться имеющимся в распоряжении коммерческим транспортом — с такой рекомендацией выступил в понедельник швейцарский МИД.

«Если вы хотите покинуть страну, воспользуйтесь имеющимися в распоряжении коммерческими транспортными средствами. Решение о том, покидать страну или нет, каждый принимает сам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в разделе рекомендаций для швейцарцев, отправляющихся в международные поездки или уже находящихся в других странах. МИД пояснил, что не исключены сокращения или временные приостановки авиарейсов. В этой связи он посоветовал «навести справки на месте о возможностях местного транспорта», а также поддерживать контакт со своими близкими и с посольством в Киеве.

Швейцарское посольство в столице Украины на настоящий момент «остается открытым и продолжает оказывать обычные услуги и поддержку». Однако «на случай ухудшения ситуации» оно располагает «очень ограниченными возможностями» в плане услуг и оказания срочной помощи.

12 февраля МИД Швейцарии рекомендовал не посещать Украину с туристическими и иными, не имеющими срочного характера. Он подчеркнул, что «в целом не рекомендуется посещать некоторые части этого государства». Эта рекомендация продолжает действовать.

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Дипломатическое ведомство обратило внимание на наличие «повышенной внешней напряженности», что связано с усилением российских войск и военными маневрами вблизи украинских границ. «Существует риск эскалации», — считают в Берне. Что касается положения внутри Украины, что в МИД не исключают внутриполитической напряженности и, как следствие, ухудшения ситуации. В частности, следует опасаться столкновений между демонстрантами и силами правопорядка. Кроме того, «не исключен риск терактов». Рекомендовано «проявлять осторожность» в общественных местах и «держаться поодаль» от манифестаций любого рода.

Швейцария, отношения с Россией
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