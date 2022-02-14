Зеленский сегодня выступит с обращением к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Отметим, до этого в последний раз Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе. Он также комментировал эвакуацию иностранных дипломатов на фоне угрозы российского вторжения.