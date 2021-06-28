Лавров обвинил страны ЕС в «подпевании» Вашингтону

Евросоюз сразу стал «активно и с удовольствием подпевать» озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник российских СМИ.

«Мгновенно озвученная по итогам переговоров (президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, — Ред.) прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение», — отметил министр.

При этом еще предстоит посмотреть, как на деле будут проходить консультации между РФ и США по конкретизации подходов к достигнутому в Женеве пониманию о взаимодействии, подчеркнул Лавров.

Российский министр добавил, что серия мероприятий на высшем уровне между странами Запада в преддверии саммита РФ — США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой. Он напомнил, что состоялись саммиты Группы семи в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а Байден встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В документах Корнуолла и Брюсселя закреплено продвижение концепции «миропорядка, основанного на правилах», в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН, пожаловался министр.