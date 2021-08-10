Госсекретарь США рассказал, что его стране нужно для успеха во внешней политике

США остаются государством с самой развитой экономикой и мощной армией, но им требуется вложить больше средств в обновление инфраструктуры, а также в развитие инноваций. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэрилэнда.

«Мы говорим, что демократия — лучший путь. Но одно дело, об этом говорить, а другое — доказывать на деле», — сказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что Россия и Китай часто говорят об ослаблении США на мировой арене и их закате, но это не соответствует действительности. «Мы по-прежнему остается самой сильной страной на свете», — сказал он.

Еще в конце ХХ века Америка стояла на первых позициях по тратам на инфраструктуру и ее качеству, но сейчас отстает по этим показателям, посетовал Блинкен. «Китай тратит в три раза больше на инфраструктуру, чем мы. США находятся на 13-м месте в мире по качеству инфраструктуры», — указал он. Госсекретарь добавил, что Америка занимает девятое место по объему вложений (в процентах от ВВП) в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Так, в 2020 году США потратили на НИОКР $476 млрд, или 2,7% от ВВП, и в абсолютных цифрах по-прежнему остаются лидерами по этому показателю.

По словам Блинкена, предлагаемая администрацией Джо Байдена программа обновления инфраструктуры обусловлена не только экономической выгодой, но и нуждами национальной безопасности. «Никогда еще на моей памяти внутренняя и внешняя политика не были так связаны», — заявил он.

Без инвестиций со стороны государства США потеряют конкурентоспособность, считает Блинкен. В частности, без вложений в образование и другие сферы они не смогут создавать высокооплачиваемые рабочие места и привлекать инвестиции из-за рубежа. Америка хочет, чтобы в страну приезжали самые талантливые и амбициозные люди со всего мира, подчеркнул госсекретарь. «Растущая экономика, здоровые люди, процветающая культура, широкие возможности внутри страны — все это укрепляет нашу дипломатическую позицию», — заявил он.

Кроме того, развитие инфраструктуры и инноваций создает больше стимулов для союзников, которые сотрудничают с США. Наконец, такие вложения улучшают жизнь рядовых граждан и таким образом демонстрируют, что именно демократия, а не авторитаризм — лучший способ обеспечить высокое благосостояние граждан, указал госсекретарь.

Блинкен выступил со своей речью на фоне обсуждений в конгрессе законопроекта, который предусматривает выделение более $1 трлн на модернизацию инфраструктуры страны. Из них $560 млн составят новые расходы бюджета в следующие восемь лет.