Завтра в киевском метрополитене 6 станций будут работать без кассиров

С 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме, для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
На каких станциях будут изменения в продаже билетов:
«Житомирская» (вест. № 1),
«Нивки» (вест. № 2),
«Почайна» (вест. № 2),
«Ипподром» (вест. № 1),
«Харьковская» (вест. № 1),
«Бориспольская» (вест. № 2).
Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы «Киев цифровой».
Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения «Киев цифровой» и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Новая система будет работать с 16-го февраля утром до 08: 00 и в вечерние с 20:00.
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