ВОЗ сообщила о резком снижении числа заражений коронавирусом

Количество заражений коронавирусом во всем мире на прошлой неделе сократилось почти на пятую часть: с 7 по 13 февраля зарегистрировано около 16 млн новых заражений, то есть на 19 процентов меньше, чем неделей ранее, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером во вторник, 15 февраля.
По предварительным данным, пик заражений за всю пандемию был зафиксирован в последнюю неделю января — более 22 млн случаев. С февраля началась тенденция к снижению. На минувшей неделе зафиксировано снижение количества случаев заражений коронавирусом почти во всех регионах, за исключением Восточной Азии и Океании.
В то же время ВОЗ сообщила о непрекращающемся росте инфицирования подвариантом «омикрон»-варианта коронавируса BA.2 — еще более заразным, чем первоначальный. На долю ВА.2 теперь приходится более чем каждый пятый случай «омикрона». Согласно статистике, рост заражений ВА.2, несмотря на спад общей волны «омикрона», продолжается.
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