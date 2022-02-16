Кабмин назначил нового главу ГСЧС

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В ноябре 2021 года Крук был назначен временно исполняющим обязанности главы ГСЧС после того, как предыдущий глава Госслужбы Николай Чечеткин был уволен с должности.