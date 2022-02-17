Байден попросит у конгресса $770 млрд на оборону

Президент США Джо Байден запросит у конгресса оборонный бюджет в размере более $770 млрд на 2023 финансовый год (начнется 1 октября), пишет Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, окончательная сумма может измениться, а официально глава государства представит свой запрос в ближайшие месяцы. Около $773 млрд будет выделено Министерству обороны, а с учетом трат на другие нужды размер бюджета может превысить $800 млрд. Один из собеседников Reuters сообщил, что конгресс может выступить за увеличение предложенной президентом суммы.
В числе приоритетных направлений расходов в рамках нового оборонного бюджета один из источников агентства назвал строительство кораблей, развитие космических сил, модернизацию ядерной триады. Другой собеседник Reuters отметил, что Пентагон будет продолжать вкладывать средства в разработку оружия на случай потенциальных конфликтов с Россией и Китаем.
Пентагон также планирует списать часть устаревшего и дорогого в использовании оружия — например, литоральные боевые корабли и штурмовики A-10. Как отмечает агентство, необходимость в использовании последних пропала после вывода американских войск из Афганистана, потому что эта техника уступает оружию других возможных противников с современным вооружением.
Размер подписанного Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год составил $768 млрд.
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