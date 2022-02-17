В Госдепе прокомментировали тот факт, что вторжение России в Украину так и не состоялось

США не указывали конкретные сроки вторжения России в Украину, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс на брифинге.
Один из журналистов упомянул, что день вторжения был назначен на 16 февраля, но его не состоялось, и поинтересовался, означает ли это, что разведывательные данные были неверны.
Прайс ответил отрицательно. «В первую очередь я не думаю, что вы слышали, чтобы мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения», — заявил он.
По его словам, Соединенные Штаты лишь говорили, что у России есть возможность начать нападение в любой момент. То, что этого не произошло, не означает наличия у разведки неверных сведений, отметил представитель Госдепартамента.
В ночь на 16 февраля истек срок предполагаемого вторжения России в Украину, который называли западные СМИ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016