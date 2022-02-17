В Госдепе прокомментировали тот факт, что вторжение России в Украину так и не состоялось

США не указывали конкретные сроки вторжения России в Украину, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс на брифинге.

Один из журналистов упомянул, что день вторжения был назначен на 16 февраля, но его не состоялось, и поинтересовался, означает ли это, что разведывательные данные были неверны.

Прайс ответил отрицательно. «В первую очередь я не думаю, что вы слышали, чтобы мы с какой-либо трибуны указывали на конкретный день вторжения», — заявил он.

По его словам, Соединенные Штаты лишь говорили, что у России есть возможность начать нападение в любой момент. То, что этого не произошло, не означает наличия у разведки неверных сведений, отметил представитель Госдепартамента.

В ночь на 16 февраля истек срок предполагаемого вторжения России в Украину, который называли западные СМИ.