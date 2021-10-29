Курс Ethereum обновил исторический максимум

В пятницу, 29 октября курс Ethereum на криптобирже Binance обновил исторический максимум, поднявшись выше отметки $4,4 тыс. По состоянию на 9:40 по Киеву альткоин торгуется на уровне в $4,3 тыс., за прошедшие сутки он подорожал на 8%. Капитализация актива превысила $514 млрд, а его доля на рынке достигла 18,8%.
В начале августа в сети Ethereum вышло обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссий, которую ранее получали майнеры в качестве вознаграждения, теперь сжигается.
Сжигание — это уничтожение части токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.
С 5 августа было сожжено 669,4 тыс. ETH на сумму $2,9 млрд, по данным ultrasound.money. Средняя скорость сжигания на данный момент составляет 5,5 ETH в минуту стоимостью $23,8 тыс.
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