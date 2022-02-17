Рада следующую неделю будет работать в пленарном режиме

Народные депутаты Украины 21-25 февраля будут работать в пленарном режиме.

Соответствующее постановление № 7060 о внесении изменений в календарный план проведения 7-й сессии Верховной Рады IX созыва на пленарном заседании в четверг поддержали 320 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению, народные депутаты с 28 февраля по 4 марта будут работать с избирателями.

Ранее, согласно плану работы сессии, на следующей неделе народные депутаты должны были работать с избирателями, а с 28 февраля по 4 марта — в режиме пленарных заседаний.