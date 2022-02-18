В ЕС ожидают миллион беженцев в случае вторжения РФ в Украину

В случае военной эскалации кризиса вокруг Украины в Евросоюз могут устремиться более миллиона беженцев. Об этом немецкому изданию Die Welt заявил вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

«По разным оценкам, могут прибыть от 20 000 до свыше миллиона человек», — сказал он, подчеркнув, что ЕС «готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и предоставить им гражданскую защиту».

Схинас указал на тот факт, что в Украине проживает 20 000 граждан стран Европейского Союза и, кроме того, существует «не менее обширная группа тех, кто имеет корни в ЕС». При этом, отметил еврокомиссар, беженцев могут «инструментализировать и использовать как средство давления на Евросоюз», как это недавно происходило и с белорусским транзитом мигрантов в Европу.

Предполагается, что в случае российского вторжения украинские беженцы первым делом могут прибыть в Польшу, граничащую с Украиной на протяжении 535 километров. Польское правительство уже заявило, что готовится к сценарию, при котором границу перейдут до миллиона украинских беженцев.

По оценкам, в Польше сейчас проживает 1,5 миллиона украинцев, но официально из них в стране зарегистрировано только 300 тысяч человек.