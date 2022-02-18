Киев перешел в «оранжевую» зону карантина

В Украине сократилась «желтая» зона карантина, Киев перешел в «оранжевую» зону.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сегодня в «желтой» зоне находятся Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который был «желтый», перешел в «оранжевую» зону.

В «красной» зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

Все остальные регионы — «оранжевые».