Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Запасы угля на складах ТЭС генкомпаний по состоянию на 16 февраля составляют 820 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатели на соответствующую дату прошлого года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«На 16 февраля на складах 820 тыс. тонн угля, это почти вдвое больше, чем на этот период в прошлом году. При этом потребление угля в текущем феврале на 18% меньше, чем в прошлом», — сказал Шмыгаль в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.
Вместе с тем он отметил, что к концу февраля объем импортного угля, поставки которого начались в ноябре 2021 года, превысит 1,6 млн тонн, в марте ожидается поступление еще 391 тонны.
По словам премьера, также растет добыча угля на украинских шахтах.
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